Мир
 
Россия выбирает президента→
Последние новости
Великобритания посчитала российские санкции бесполезными
Google обрушил стоимость биткоина
«Руки-базуки» пожаловался на боль и попрощался с подписчиками
В Приморье, Хабаровском крае и Еврейской АО начался подсчет голосов
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане
Жерар Депардье проголосовал на выборах
Жители запада Москвы смогут переселиться в рамках реновации  
Шипулин признался в готовности отказаться от старта на Кубке мира
Передвижной театр приехал на избирательный участок в Биробиджане
Российских дипломатов отказались пустить к Скрипалю

Великобритания посчитала российские санкции бесполезными

Перейти в «Мою Ленту»

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон посчитал санкции, которые применила Москва в отношении Лондона, бесполезными. Об этом он написал в колонке для The Sun.

«Эти бесполезные меры будут наказанием только для обычных россиян, которые лишатся наилучших возможностей учить английский и подавать заявки на британские визы», — так Джонсон прокомментировал решение российской стороны выслать 23 британских дипломата и закрытие Британского совета. По мнению министра, в настоящее время Россия оказалась в изоляции.

МИД России 17 марта объявил персонами нон грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании, они должны покинуть страну в течение недели.

Такое решение последовало после того, как 14 марта британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов.

Поводом для международного скандала стало отравление бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. По данным британской стороны, на месте преступления были обнаружены следы вещества семейства «Новичок», якобы разрабатывавшегося СССР в военных целях. Россия обвинения отрицает.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
BORIS JOHNSON Resisting a bully like Russia carries risks but it’s the right thing to do
Песков назвал шокирующим и неприличным заявление Джонсона о Путине
Джонсон отказался пожать руку российскому послу
Другие материалы рубрики
Мир00:0216 марта

Все оттенки черного

Россия бросила Африку. Теперь там хозяйничает Китай — вернуться не выйдет
06:13Сегодня

Посол России рассказал о планах Лондона устроить маленькую победоносную войну

15:0717 марта

Скотленд-Ярд обозначил сроки расследования по «делу Скрипаля»

12:25Сегодня

Российских дипломатов отказались пустить к Скрипалю

Мир00:01 9 марта
Стивен Эйвери

Американское зло

Он провел полжизни в тюрьме по ошибке, захотел справедливости и сел навсегда
14:2517 марта

Умер сдавший Челси Мэннинг хакер

12:1417 марта

Британская полиция обеспокоилась безопасностью российских эмигрантов

11:31Сегодня

Турция объявила о взятии сирийского Африна

Мир00:0212 марта

Добро пожаловать в рейх

Гитлер воплотил немецкую мечту. Народ этого не забыл
11:2217 марта

Британских дипломатов вышлют из России

08:2417 марта

Трамп объявил «замечательный день для демократии»

16:3417 марта

Россия разглядела подготовку американского удара по Сирии

Россия
Россия выбирает президента
Как проходит главное политическое событие года
Президентские. Новые. Твои
Умные урны, камеры и другие технологии на выборах президента
«Если они, не дай бог, мусульмане — туши свет»
Почему в России не любят приезжих и мигрантов
В Крыму начались первые в истории выборы президента России
Путин назвал идеальный результат выборов
Лавров посоветовал не читать западных газет
В Центральной России открылись избирательные участки
Все материалы
Мир
Все оттенки черного
Россия бросила Африку. Теперь там хозяйничает Китай — вернуться не выйдет
Посол России рассказал о планах Лондона устроить маленькую победоносную войну
Российских дипломатов отказались пустить к Скрипалю
Умер сдавший Челси Мэннинг хакер
Турция объявила о взятии сирийского Африна
Британских дипломатов вышлют из России
Россия разглядела подготовку американского удара по Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Выпустили газы
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию
Украина не даст россиянам проголосовать на президентских выборах
Плата за вход
Ради Европы украинцы готовы стать коммунистами и геями
Узбекистан поделился культурным наследием
ОБСЕ призвала Украину обеспечить избирательное право россиян
Савченко заявила о готовности украинских военных к государственному перевороту
Китайское предложение
Чего хотят от Украины кредиторы из Поднебесной
Все материалы
Экономика
Угробили мечты
Почему миллиардеры оставляют родных без наследства
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»
Надоили
Россия испугалась белорусского молока. Лукашенко в бешенстве
Японцы прибрали к рукам «Донской табак»
Google обрушил стоимость биткоина
Биткоин приблизился к «кресту смерти»
Трамп решил запретить венесуэльскую криптовалюту
Все материалы
Силовые структуры
Солнцевские связи
Они сошлись с кокаиновой империей, заработали миллионы и остались на свободе
Москва решила расследовать отравление Юлии Скрипаль и убийство Глушкова
«Тиграм» приделают пушки
Смертельное оружие
Хорошо ли вы знаете арсенал киллеров: тест «Ленты.ру»
Гога Потийский встретил с ножом знакомого у кафе и попался
Налет на ювелирный магазин в Москве попал на видео
Мужская работа
В современном мире всего шаг от неравнодушия до подвига
Все материалы
Наука и техника
Сельская жизнь
Русская провинция на первых цветных снимках Российской империи
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Аппарат от народа
В попытках убить iPhone X Samsung не смогла превзойти даже старый Galaxy S8
Amazon научил голосового помощника помогать молча
Списан потопивший гитлеровскую подлодку американский корабль
Американские спутники оказались уязвимы перед Россией
Беспилотный Uber распугает пешеходов огнями и звуками
Все материалы
Спорт
Александр ВолковОтомстил за Емельяненко
Русский Драго вырубил бразильца Вердума и нацелился на титул чемпиона UFC
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
Шипулин признался в готовности отказаться от старта на Кубке мира
Болельщикам «Спартака» запретили баннер в память о Табакове
Россиянин Волков нокаутировал бывшего чемпиона UFC
Порошенко пожелал всестороннего бойкота ЧМ-2018 в России
Водка со льдом
Он был надеждой советского хоккея, но неудачи и запои убили его
Все материалы
Культура
«Такие женщины мне прежде не встречались»
К чему приводит роман, когда ему 19, а ей — под 50
Из «Приключений Электроника» сделают фильм для взрослых с постельными сценами
Это что еще за птица
Кино недели: от «Леди Берд» до новой «Лары Крофт»
Snapchat предложил отшлепать Рианну и лишился миллиарда долларов
Вышел новый трейлер «Мстителей: Война бесконечности»
«Он огромный и розовый, и я не знаю, что делать»
Звезды делятся несексуальной правдой о постельных сценах
Модель Кендалл Дженнер пожелала изучить свою вагину
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мышь жирная, фу, смотреть противно»
Телевизор полон оскорблений и насмешек в адрес женщин. Их плодят сами женщины
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
Присмотрись
Сначала они следили за СССР, а теперь — за всем миром
Умер журналист Павел Михалев
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
«Босс» пощупал беременную ведущую за ягодицы в прямом эфире
Павший на колени Лавров превратился в мем
Все материалы
Ценности
Черные стекла
Очки, которые будут носить красавицы и шпионы в будущем сезоне
Nike предложил китайцам прикрыть рты
Элегантный расист
Диктатор Трухильо обожал полных мулаток, галстуки и оружие
Американские модники нашли способ защиты от радиации
Королева Великобритании пренебрегла невестой внука
Рианна предложила мужчинам накрасить губы
Ким Кардашьян посвятила своим волосам завещание
Все материалы
Путешествия
Выжившие
Затерянные в джунглях индейцы глазами русских путешественников
Шенгенские визы подорожают
«Пришлось лезть по старинке — тайком»
Россияне отправились в затерянный мир и зашли слишком далеко
Бразильца вытащили из полыньи в Санкт-Петербурге
Россияне начали покупать туры в Египет
Облако-монстр нависло над побережьем в США
В России увидели выгоду от антироссийской пропаганды
Все материалы
Из жизни
Побег в реальность
Она искала смысл жизни в лесах, а нашла в мусоре
Идеальное преступление
Как украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
Фантастические яды
ЦРУ создало невидимые пули и смертельные зонтики, но не смогло их применить
Мальчик угнал машину и проехал 120 километров
Хакеры слили интимные фото невесты принца Гарри
Собака заставила пилота посадить самолет
Говоривших на непонятном языке американцев задержали за жертвоприношения
Все материалы
Сделано Porsche: от «Жука» до «Кортежа»
Самые известные проекты инжинирингового отдела компании Porsche
Суперсемейка
Тест-драйв обновленных седанов Maserati Quattroporte и Ghibli
От «Мустанга» до «Роллса»: экстремальный тюнинг Женевы
Самые яркие, вызывающие и странные доработанные автомобили выставки
Все конкуренты VW Teramont в России
С кем будет бороться за покупателей самый большой кроссовер VW
Бывший инженер Lamborghini соберет 30-летний суперкар с мотором V16
Volkswagen будет выпускать в России «народный внедорожник»
«Мерседес» подтвердил семиместную модель на базе А-Класса
Все материалы
Однажды в Мексике
Как выглядит самый опасный город мира
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
За что боролись
В 90-х россияне гордились этими вещами. Сейчас они выглядят смешно
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Россиянка спалила воображаемый дом ради страховки
«Спасибо, что не избили и не сожгли на костре»
История гей-пары, пытавшейся снять квартиру в Москве без прикрытия
Все материалы