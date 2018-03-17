Британских дипломатов вышлют из России

МИД России объявил персонами нон грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании. Они должны в недельный срок покинуть страну. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Объявляются персонами нон грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве», — говорится в сообщении. Кроме того, прекращена деятельность Британского совета в России в связи с «неурегулированностью» его статуса.

«Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер», — подчеркнули в ведомстве. Также МИД отозвал согласие на открытие генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

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14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Она официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией.

В российском МИД действия Лондона назвали информационно-политическим шоу. Также отмечалось, что Москва намерена выслать из России британских дипломатов в ответ на действия Соединенного Королевства.

Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом.

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