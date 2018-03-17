Посла Великобритании повторно вызвали в МИД России

Посол Великобритании в России Лори Бристоу вызван в министерство иностранных дел, передает «Интерфакс» в субботу, 17 марта.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова объявила, что решение по ответным мерам в отношении Лондона уже приняты и будут доведены до британской стороны в ближайшее время. В последний раз Бристоу вызывали в МИД 13 марта.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Она также официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери и заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией.

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Москва, в свою очередь, обвинения отвергает и указывает на то, что не было представлено никаких подтверждений. Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко объявил, что Россия будет оказывать на Великобританию мощнейшее давление по делу об отравлении Скрипаля.

Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом.

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