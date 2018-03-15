Кремль анонсировал ответ Лондону

Ответные меры Москвы на действия Великобритании, которые Лондон объясняет ситуацией с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, не заставят себя ждать. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в четверг, 15 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Предложения будут формулироваться в министерстве иностранных дел, других ведомствах, но окончательное решение, конечно, за президентом Российской Федерации», — сказал Песков. Он подчеркнул, что глава государства выберет вариант, который «наибольшим образом соответствует интересам России».
В целом, Россия воспринимает позицию Великобритании с недоумением, она безответственна и нарушает международное право, заметил Песков.
При этом Москва продолжит «терпеливо и последовательно доводить свою позицию до международного общественного мнения». «Российская сторона не имеет никакого отношения к тому инциденту, который произошел со Скрипалем в Солсбери», — заключил Песков.
Ранее 15 марта в МИД России отметили, что считают действия Лондона информационно-политическим шоу. Было также заявлено, что Москва намерена выслать из России британских дипломатов в ответ на действия Великобритании.
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Она официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией.
Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом.