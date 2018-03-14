Лондон передумал приглашать Лаврова

Великобритания приостановила все двусторонние контакты с Россией. Об этом сообщила премьер-министр Тереза Мэй, передает Reuters.

В частности, Соединенное Королевство отозвало приглашение главе МИД России Сергею Лаврову посетить Лондон. «После этого вопиющего инцидента мы не можем оставлять отношения на прежнем уровне (…). Поэтому мы приостанавливаем все двусторонние контакты на высоком уровне, в том числе отзываем приглашение министру иностранных дел Сергею Лаврову», — объявила Мэй.

Помимо этого, ни британские чиновники, ни члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу в России.

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При этом Мэй подчеркнула, что прерывать все контакты с Москвой не в интересах страны.

Ранее 14 марта Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также она потребовала выслать из страны 23 российских дипломата.

Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме. Лондон считает, что за покушением на Скрипаля стоит Москва, поскольку он и его дочь были отравлены веществом, которое, как полагают британские власти, разрабатывалось Россией. Российское руководство отвергает все обвинения и заявляет, что не будет отвечать на ультиматумы до ознакомления с материалами следствия.

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