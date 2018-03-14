Россия пообещала Великобритании быстрый ответ

МИД России расценивает слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о мерах «наказания» России как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога. Об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что считают категорически неприемлемым тот факт, что «правительство Великобритании в своих неблаговидных политических целях пошло на дальнейшее серьезное обострение отношений, объявив о целом наборе враждебных мер, включая высылку из страны 23-х российских дипломатов». Данное решение британские власти приняли в связи с отравлением в Англии бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

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«Очевидно, что пойдя на односторонние и нетранспарентные методы расследования этого инцидента, британские власти в очередной раз попытались развязать огульную антироссийскую кампанию. Разумеется, наши ответные меры не заставят себя ждать», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что британское правительство сделало выбор в пользу конфронтации с Россией.

14 марта Тереза Мэй, выступая в парламенте на тему мер в отношении России в связи с отравлением в Англии бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, объявила о требовании выслать из Великобритании 23 российских дипломата. Помимо этого, она сообщила, что Лондон отзывает свое приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову. Также британское правительство решило понизить уровень делегации, которая отправится в Россию на чемпионат мира по футболу.

Великобритания официально обвинила Москву в причастности к попытке убийства Скрипаля. Такой вывод в Лондоне сделали на основании того, что бывший сотрудник российской военной разведки, получивший убежище в Соединенном Королевстве, был отравлен веществом, которое разрабатывалось Россией. Москва отвергает обвинения, заявляя, что не будет отвечать на ультиматумы до ознакомления с материалами следствия.

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