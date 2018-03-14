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Захарова поверила в критику Мэй в адрес Лаврова

Захарова поверила в критику Мэй в адрес Лаврова

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова привела в Facebook цитату, приписанную премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не достоин своего поста.

«Тереза, Лавров — российский министр, а не британский. И оценку ему как министру дает президент России. Я понимаю, что вам бы хотелось думать иначе. Но ваш министр — Борис Джонсон», — написала Захарова.

В действительности Мэй, 14 марта выступившая в британском парламенте, не произносила подобную фразу. Ее автором стал лидер лейбористов Джереми Корбин, взявший слово после премьера, и его высказывание было адресовано не к российскому министру, а к главе МИД Великобритании Борису Джонсону.

Как уточняют британские журналисты, министр перебил Корбина, и тот заявил, что не понял, что сказал Джонсон. Также лидер лейбористов добавил, что поведение Джонсона унижает возглавляемое им ведомство. Полную фразу Корбина, из которой следует, что критика адресована британскому министру, приводит и RT.

14 марта Тереза Мэй, выступая в парламенте на тему мер в отношении России в связи с отравлением в Англии бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, объявила о требовании выслать из Великобритании 23 российских дипломата. Помимо этого, она сообщила, что Лондон отзывает свое приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову. Также британское правительство решило понизить уровень делегации, которая отправится в Россию на чемпионат мира по футболу.

Великобритания официально обвинила Москву в причастности к попытке убийства Скрипаля. Такой вывод в Лондоне сделали на основании того, что бывший сотрудник российской военной разведки, получивший убежище в Соединенном Королевстве, был отравлен веществом, которое разрабатывалось Россией. Москва отвергает обвинения, заявляя, что не будет отвечать на ультиматумы до ознакомления с материалами следствия.

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