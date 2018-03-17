Британский МИД назвал высылку дипломатов из России ожидаемой и пообещал ответ

Министерство иностранных дел Великобритании назвало решение России выслать британских дипломатов ожидаемым шагом, передает Reuters.

«Мы ждали ответ такого рода», — цитирует агентство заявление британского внешнеполитического ведомства.

В министерстве добавили, что на предстоящей неделе Совет национальной безопасности Великобритании решит, какие шаги предпринять в дальнейшем.

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МИД России 17 марта объявил персонами нон грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании, они должны покинуть страну в течение недели.

Такое решение последовало после того, как 14 марта британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов.

Мэй официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Скрипаля, который получил убежище в Великобритании, и его дочь обнаружили без сознания на улице в городе Солсбери в начале марта. Их отравили нервно-паралитическим веществом. Лондон утверждает, что вещество разработали в России. Москва отвергает обвинения в причастности к нападению.

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