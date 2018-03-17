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Россия открестилась от «Новичка»

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В России никогда не было исследований химического оружия под кодовым названием «Новичок». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «Интерфакс».

«Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название "Новичок"», — сказала она. Захарова отметила, что «это слово было разработано как название и было использовано химическим элементом и материалом именно отравляющего действия на западе».

«Скрипаль, являясь британским шпионом, был передан Лондону в "целости и сохранности", Британия несет ответственность за его жизнь», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

В МИД считают, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая раскрыла название вещества, специально использовала название «Новичок», чтобы это вызвало ассоциации с Россией.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь 4 марта были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению шпиона на основании того, что на месте преступления были якобы обнаружены следы вещества семейства «Новичок», разрабатывавшегося Россией в военных целях.

Российская сторона все обвинения отрицает.

Создатель «Новичка» Вил Мирзаянов рассказал, что отравление ядом можно определить по суженным зрачкам и ухудшению зрения. Затем, если доза больше, начинаются конвульсии и прерывается дыхание. По его словам, Скрипаля и его дочь можно спасти от смерти.

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