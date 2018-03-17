Создатель «Новичка» рассказал о противоядии и шансах Скрипаля на выживание

Создатель яда «Новичок» Вил Мирзаянов рассказал в интервью Русской службе «Би-би-си» об антидоте к отравляющему веществу и шансах помочь бывшему сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии.

По словам Мирзаянова, отравление ядом можно определить по суженным зрачкам и ухудшению зрения. Затем, если доза больше, начинаются конвульсии и прерывается дыхание. Первая помощь — атропин и афин (холинолитические средства, используемые в качестве антидотов фосфорорганических отравляющих веществ). «Еще были разработаны другие антидоты, более сильные. Они есть, они помогают, чтобы как бы прекратить, остановить действие этого отравляющего вещества. Но! Они не вылечивают человека», — отметил Мирзаянов.

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Химик рассказал, что Сергея Скрипаля и его дочь можно лишь спасти от летального исхода. «Англичане, скорее всего, ввели, хоть и поздно, атропин или афин в вену и помогли. Но они уже имеют необратимые повреждения, повреждения своего организма», — добавил Мирзаянов.

14 марта советский химик рассказал, что хотел бы принести извинения Сергею Скрипалю. «Я бы сказал ему, что мне очень жаль, что я участвовал в разработке этого оружия», — признался Мирзаянов.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению шпиона на основании того, что на месте преступления были якобы обнаружены следы вещества семейства «Новичок», разрабатывавшегося Россией в военных целях. Российская сторона все обвинения отрицает.

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