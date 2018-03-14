Создатель «Новичка» захотел покаяться перед Скрипалем

Советский химик Вил Мирзаянов, считающийся одним из создателей семейства отравляющих веществ «Новичок», хотел бы принести извинения бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, который, как утверждают британские власти, был отравлен именно этим токсином. Об этом ученый, проживающий в американском штате Нью-Джерси, рассказал The Daily Beast.

«Я бы сказал ему, что мне очень жаль, что я участвовал в разработке этого оружия», — признался Мирзаянов.

По словам специалиста, в период разработки «Новичка» его создатели были уверены, что вещества производятся исключительно для защиты Советского Союза. «Ни один из ученых не предполагал, что его применят в террористических целях. Это военная вещь, это оружие массового поражения», — добавил химик.

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13 марта Мирзаянов высказал мнение, что Скрипаль и его дочь в случае спасения их жизней никогда не смогут полностью оправиться от последствий отравления.

Покушение на бывшего офицера российской военной разведки Скрипаля, получившего в Великобритании убежище, спровоцировало международный скандал. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению шпиона на основании того, что на месте преступления были якобы обнаружены следы вещества семейства «Новичок», разрабатывавшегося Россией в военных целях.

Не дожидаясь окончания расследования и не консультируясь с российской стороной, британские власти объявили о высылке из Соединенного Королевства 23 сотрудников дипмиссии России, понижении уровня делегации страны на чемпионате мира по футболу 2018 года и об отзыве приглашения в Лондон главе МИД России Сергею Лаврову.

Москва отвергает все обвинения и заявляет, что никоим образом не причастна к произошедшему со Скрипалем.

Какая-либо официальная информация об отравляющих веществах семейства «Новичок» в открытых источниках отсутствует, однако, по данным Вила Мирзаянова, один из его вариантов можно получить с помощью обычных органофосфатных соединений, изготавливаемых на химзаводах по производству удобрений или пестицидов. Это, как отмечал ученый, позволяет скрыто создавать химическое оружие в обход конвенции о его запрете. Предполагается, что вещества типа «Новичок» в 5-10 раз ядовитее вещества VX, которым был отравлен брат лидера КНДР Ким Чен Ына.

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