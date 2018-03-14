Британия официально обвинила Россию в нарушении Конвенции о запрещении химоружия

Великобритания обвинила Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия ООН в ходе заседания в Совете безопасности ООН. Прямая трансляция заседания ведется на официальном сайте Всемирной организации.

И.о. постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен сообщил, что «Россия заявила об уничтожении задекларированных запасов химического оружия в сентябре 2017 года, на десять лет позже, чем того требовала конвенция. Россия не сообщила о нервно-паралитическом веществе "Новичок", а также о связанных с ним производствах».

«Даже сегодня российские политики уверяют, что полностью уничтожили данное нервно-паралитическое вещество. Мы можем заключить, что Россия серьезно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия, не уведомив о программе разработки вещества "Новичок"», — добавил он

Аллен заявил, что Великобритания пригласила в страну экспертов Организации по запрещению химического оружия. «Мы уведомили ОЗХО о применении этого нервно-паралитического вещества и приглашаем их независимо проверить проведенный нами анализ».

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