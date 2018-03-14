Лондон допустил дальнейшую эскалацию конфликта с Россией

Великобритания готова применить в отношении России новые ограничительные меры, если реакция Москвы на шаги, объявленные в среду премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, будет «непропорциональной». Об этом агентству Press Association заявили источники в правительстве Соединенного Королевства, передает ТАСС.

«Хотя мы огласили сегодня наш ответ, для нас остаются доступными другие возможности. В случае необходимости могут быть задействованы возможности в сфере экономики, дипломатии, законодательства и безопасности. Если мы не почувствуем, что то, что мы сделали до настоящего момента, привело в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе к требуемому результату — не изменило поведение Кремля, — то мы заново оценим и пересмотрим меры», — пояснил неназванный представитель властей Британии.

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Ранее 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке российских дипломатов. Она официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией.

Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме.

Лондон считает, что за покушением стоит Москва, поскольку бывший шпион и его дочь были отравлены веществом, которое, как полагают британские власти, разрабатывалось Россией. Российское руководство отвергает все обвинения.

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