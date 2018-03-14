Меркель призвала сохранить связи с Россией после отравления Скрипаля

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости поддерживать связи с Россией и вести переговоры, несмотря на разногласия из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает Reuters.

При этом она подчеркнула, что в Берлине серьезно относятся к данным, полученным британским правительством. «Мы по-прежнему должны общаться с Россией, несмотря не все расхождения позиций», — пояснила Меркель. Глава немецкого правительства добавила, что в ближайшее время будет представлена «общеевропейская позиция по этому вопросу».

Материалы по теме Нашпионил Он предал Россию, а теперь умирает в Британии: как полковник ГРУ стал изменником Русские сенсации Во что российские перебежчики заставили поверить Запад

Ранее 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке российских дипломатов. Она официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией.

Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме.

Лондон считает, что за покушением стоит Москва, поскольку бывший шпион и его дочь были отравлены веществом, которое, как полагают британские власти, разрабатывалось Россией. Российское руководство отвергает все обвинения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



