Россия потребовала от Великобритании выдать беглых убийц

Москва ожидает от Лондона выдачи более 40 российских граждан, обвиняемых в совершении преступлений. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в передаче «60 минут» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

По словам дипломата, среди них есть серийные убийцы. «И вот эти люди не только не выдаются России на протяжении многих лет, эти люди давно получили статус беженцев, получили убежище, полное покровительство Лондона, полный пакет защиты, социалки», — пояснила Захарова.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что по линии спецслужб и военных Лондон и Москва не контактируют уже очень давно.

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Ранее 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке российских дипломатов. Она официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией.

Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме.

Лондон считает, что за покушением стоит Москва, поскольку бывший шпион и его дочь были отравлены веществом, которое, как полагают британские власти, разрабатывалось Россией. Российское руководство отвергает все обвинения.

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