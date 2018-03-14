Британцы задумались об альтернативе российскому газу

Великобритания подумает над тем, чтобы избавиться от зависимости от российского газа и поискать источники поставок топлива в других местах. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, рассуждая о мерах, которые могут быть приняты против России, сообщает Bloomberg.

По ее словам, Россия использует свои энергетические ресурсы для оказания влияния на страны, которые их получают. Она добавила, что будет обсуждать эту проблему с Евросоюзом.

Великобритания закупает российский газ в Западной Европе. В последние годы его потребление заметно выросло: если в 2010 году оно составляло менее 7 миллиардов кубометров, то в 2016-м достигло почти 18 миллиардов кубометров.

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Ранее 14 марта стало известно, что российский газовый монополист «Газпром» ликвидирует сотни рабочих мест в своих зарубежных офисах и переведет сокращенный персонал в Санкт-Петербург.

Тереза Мэй объявила о высылке российских дипломатов днем 14 марта. Она официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией.

Лондон считает, что за покушением стоит Москва, поскольку бывший шпион и его дочь были отравлены веществом, которое, как полагают британские власти, разрабатывалось Россией. Российское руководство отвергает все обвинения.

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