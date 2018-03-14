Лондонский офис «Газпрома» опустеет

Российский газовый монополист «Газпром» ликвидирует сотни рабочих мест в своих зарубежных офисах и переведет сокращенный персонал в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Один из них заявил, что действия «Газпрома» вписываются в более широкую программу репатриации капитала, предложенную президентом России Владимиром Путиным с целью снизить уязвимость российских компаний к санкциям.

Самый крупный офис «Газпрома» за рубежом располагается в столице Великобритании, отношения с которой обострились на фоне обвинений премьер-министра Терезы Мэй в адрес России в отравлении бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля. Всего в Лондоне на «Газпром» работает тысяча человек, что составляет половину от общего числа персонала в зарубежных экспортных и трейдинговых офисах монополии.

Предполагается, что в ходе реорганизации там будет сокращено около половины всех имеющихся сейчас рабочих мест. Столько же появится в новых офисах в Петербурге.

В то же время источник агентства отмечает, что решение о выводе рабочих мест было принято еще до российско-британского дипломатического конфликта.

С момента объявления санкций против России в 2014 году многие компании сократили свое присутствие за рубежом. В частности, речь идет о ВТБ и «Роснефти». Что касается «Газпрома», то впервые идея перевести сотрудников из заграничных офисов в Россию рассматривалась в 2015 году, но была отложена из-за опасений массового увольнения сотрудников и привлечения средств на капиталоемкую операцию.

Последний раз «Газпром» публиковал свою отчетность о деятельности трейдингового подразделения по итогам 2014 года. Чистая прибыль составила 613 миллионов долларов, тогда как трудовые издержки находились на уровне 162 миллионов долларов.

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