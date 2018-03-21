Британский посол отказался ехать в МИД России

Посол Великобритании в России Лори Бристоу не примет участия во встрече, которая пройдет в российском МИД в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом ТАСС рассказали в британской дипмиссии.

«Мы рассматриваем возможность участия на рабочем уровне», — пояснили в посольстве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 20 марта рассказала, что ведомство пригласило послов всех зарубежных государств в Москве на встречу с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. На ней будет обсуждаться дело Скрипаля.

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Отношения Москвы и Лондона резко обострились после того, как в британском Солсбери были отравлены бывший шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме.

По данным британской стороны, на месте преступления были обнаружены следы вещества под названием «Новичок», якобы разрабатывавшегося СССР в военных целях. Россия обвинения отрицает.

МИД России 17 марта объявил персонами нон грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании. Такое решение последовало после того, как британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов.

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