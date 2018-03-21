Лавров посоветовал Лондону не нервничать

Глава российского МИД Сергей Лавров посоветовал властям Великобритании «успокоиться и не нервничать» из-за дела Скрипаля. Об этом он заявил после переговоров с японским коллегой Таро Коно, передает корреспондент Ленты.ру.

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«Всем бы пошло на пользу, и прежде всего самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать и успокоились», — сказал он, комментируя решение британских властей выдвинуть обвинения до окончания следствия. Глава российской дипломатии также указал на то, что «англосаксонская система права пополняется новым очень интересным прецедентом».

Ранее 21 марта Лавров подтвердил, что Москва не только готова к сотрудничеству с Лондоном по расследованию дела Скрипаля, но настаивает на этом в соответствии с конвенцией о запрещении химического оружия. «Главное, чтобы на это согласилась и британская сторона», — заявил он.

Скрипаля и его дочь обнаружили на улице в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, на месте преступления были обнаружены следы вещества семейства «Новичок», разрабатывавшегося Россией в военных целях. Москва отвергает обвинения.

Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, британский премьер-министр Тереза Мэй официально обвинила Москву и объявила о высылке 23 российских дипломатов. В свою очередь МИД России объявил персонами нон грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании.

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