Турчинов умудрился найти в России концлагеря

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал Россию «тоталитарной страной, для которой понятие "закон" просто не существует». Соответствующий пост он разместил в Facebook.

«Политические репрессии, политзаключенные в российских тюрьмах и концлагерях — все это снова стало реальностью», — добавил он.

Как отметил чиновник, задача Киева — вернуть домой «политзаключенных и военнопленных», которых «удерживает» Россия. Он упомянул, в частности, украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России в 2015-м на 20 лет за организацию террористического сообщества, совершение двух терактов и подготовку еще к одному.

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В воскресенье, 21 мая, на Украине чтят память жертв политических репрессий. Именно с этого начал Тручинова, перейдя затем на обвинения в адрес России. День памяти ежегодно приходится на третье воскресенье мая.

В декабре 2016 года, как напоминает Gordon.ua, Министерство иностранных дел Украины выступило с утверждением, что в России незаконно удерживаются не менее 44 украинцев. При этом 15 гражданам уже вынесли приговоры на срок от трех до 22,5 лет.

Киев считает Россию страной-агрессором, обвиняя ее в аннексии Крыма и ведении военных действий на юго-востоке Украины. Москва эти утверждения неизменно опровергает, указывая, что не является стороной конфликта в Донбассе, и настаивая на том, что процедура присоединения Крыма соответствовала международному праву.