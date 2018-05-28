Объявивший голодовку украинский режиссер согласился на поддерживающую терапию

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в России за подготовку терактов и объявивший бессрочную голодовку, начал получать поддерживающую терапию. Об этом сообщается на сайте УФСИН.
Отмечается, что за время голодовки состояние здоровья Сенцова не ухудшилось. «На сегодняшний момент состояние его здоровья удовлетворительное. С осужденным регулярно проводятся беседы о негативных последствиях для организма, наступающих при длительном голодании», — говорится в сообщении.
Режиссер объявил голодовку 16 мая. Единственным условием прекращения протеста он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории России.
Сенцов отбывает наказание в колонии «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе. Его задержали 11 мая по обвинению в подготовке терактов в Крыму. По версии следствия, Сенцов с подельниками, будучи членами запрещенного в России «Правого сектора», готовили серию взрывов в Симферополе 9 мая того же года. Также его обвиняли в поджоге офисов «Русской общины Крыма» и «Единой России».
В августе 2015-го Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 20 годам тюрьмы. Свою вину Сенцов отрицает.