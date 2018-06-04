Тюремщики рассказали о состоянии здоровья голодающего в колонии Сенцова

Состояние здоровья голодающего 22-й день украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за организацию терактов в Крыму, не вызывает опасений врачей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу.
По данным агентства, Сенцов продолжает получать поддерживающую терапию, которая заключается во внутривенном введении растворов.
Ранее российский журналист Шура Буртин объявил голодовку в поддержку украинского кинорежиссера. Он пояснил, что ему сложно думать о том, что «все хором ведут обратный отсчет до смерти человека», которого посадили на 20 лет «за выдуманное преступление», и призвал «чуть-чуть на что-то повлиять». К нему присоединились педагог-мультипликатор Евгений Кабаков и журналистка Анастасия Дмитриева.
Украинский режиссер, отбывающий наказание в ямальской колонии «Белый медведь», объявил голодовку 16 мая. Единственным условием прекращения протеста он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории России.
Олега Сенцова задержали в Крыму 11 мая 2014 года. По версии следствия, он занимался формированием террористического подполья. Спустя год Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам тюрьмы. Свою вину Сенцов отрицает.