За время голодовки Олег Сенцов похудел на 13 килограммов

Украинский режиссер Олег Сенцов за время голодовки в ямальской колонии «Белый медведь» похудел на 13 килограммов и продолжает терять вес. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Дмитрий Динзе, посетивший заключенного.

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«Каждый день Сенцов пьет по 3,5 литра воды, ему капают капельницу с большим количеством глюкозы, аминокислот и питательных витаминных веществ. Ни на какие два килограмма он не поправился. Весил он изначально 90 с небольшим килограммов, сейчас его вес опустился до 77 и встал. Двигается в минус по 100-200 граммов в день. Ни с какой голодовки он не снимался», — уточнил Динзе.

Ранее уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что за время голодовки режиссер набрал несколько килограммов за счет внутривенного введения витаминов, глюкозы и белков. Она сравнила его протест с лечебным голоданием.

По словам адвоката, 16 июня у Сенцова случился кризис. Динзе не уточнил, о чем идет речь. Режиссера доставили в гражданскую больницу и предложили начать принудительное кормление. Он отказался от реанимации и вернулся в медчасть колонии. Сенцов намерен продолжать голодовку, пока его требование освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем не будет выполнено.

Накануне уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова сообщила, что украинской стороне до сих пор ничего не известно о самочувствии Сенцова. Она предположила, что его могут кормить принудительно, хотя он с самого начала заявлял, что будет категорически против этого. Все это время о его состоянии было известно только от официальных российских источников, которые заявляли, что состояние голодающего удовлетворительное и что он хорошо выглядит.

Олег Сенцов был осужден в августе 2015 года на 20 лет строгого режима по обвинению в подготовке теракта в Крыму и поджоге офисов «Русской общины Крыма» и «Единой России». Свою вину он отрицает. Режиссер начал бессрочную голодовку 14 мая.

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