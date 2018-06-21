Москалькова назвала 39-дневную голодовку Сенцова лечебным голоданием

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сравнила голодовку режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в ямальской колонии «Белый медведь», с лечебным голоданием. Об этом она сказала в интервью «Новой газете».

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«Сенцов не похудел, он даже прибавил несколько килограммов. Выглядит хорошо. Получает поддерживающую терапию: витамины, глюкозу, белки. С собственного согласия получает. То есть у него фактически там как лечебное голодание получается», — подчеркнула Москалькова. По ее словам, она ежедневно получает от уполномоченного по правам человека в ЯНАО Анатолия Сака отчеты с фотографиями о состоянии заключенного.

Омбудсмен обвинила уполномоченного по правам человека Верховной Рады Людмилу Денисову в затягивании процесса посещения украинских и российских заключенных. По словам Москальковой, ее украинские коллеги занимаются провокацией.

В ответ Денисова обвинила Москву в саботаже договоренностей. Она подозревает, что Сенцова могут кормить насильно, и достоверной информации о состоянии его здоровья у украинской стороны нет. После начала голодовки режиссер говорил, что будет отказываться от принудительного кормления и готов к смерти. Все это время о его состоянии известно только от официальных российских источников.

Сенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая. Он намерен прекратить ее только после того, как из российских колоний будут освобождены все украинские политзаключенные. В Кремле отмечали, что знают о голодовке Сенцова, но это не повлияет на процедуру помилования.

Режиссер был задержан 10 мая 2014 года по обвинению в поджоге офисов «Русской общины Крыма» и «Единой России», а также в подготовке теракта в Крыму. По версии следствия, он со своими соратниками собирался взорвать несколько объектов в Симферополе. Свою вину Сенцов отрицает. В августе 2015 года его осудили на 20 лет строгого режима.

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