Россия
 
Последние новости
Указ Путина оказался невыполним из-за «закона Яровой»
Любовь в составе шоколада возмутила москвичку  
Чилиец выпил кофе и воды и обомлел от гигантского чека
В США рассказали о секретном оружии «Арматы»
Шестилетнюю племянницу Ким Кардашьян заметили с сумкой за 2000 долларов
Выставку разбитых машин устроили для будущих водителей
Погибшего в Пакистане российского альпиниста отказались хоронить
Бою Нурмагомедова с Макгрегором предрекли срыв
Тбилиси назвал виновного в отделении Абхазии и Южной Осетии
Новости партнеров

Состояние голодающего почти два месяца Сенцова резко ухудшилось

Перейти в «Мою Ленту»
Олег Сенцов

Украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает почти два месяца в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги, находится в плохом состоянии. Об этом телеканалу «Громадское» сообщил адвокат Дмитрий Динзе, посетивший подзащитного.

По данным Динзе, у Сенцова сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также пониженный пульс: около 40 ударов в минуту. Заключенному дважды предлагали поехать в больницу из-за проблем с сердцем, однако он отказался, поскольку, по словам адвоката, режиссер считает, что «заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится, и вероятнее всего, может только навредить ему».

Динзе добавил, что Сенцов может не выдержать этапирования в лечебное учреждение, однако прекращать голодовку не собирается. Заключенный также отказался от исповеди.

14 мая режиссер объявил голодовку, условием прекращения которой назвал освобождение украинских политзаключенных из российских тюрем. Заключенному ставят капельницы. Его протест продолжается 86 дней. Он похудел на 15 килограммов. В середине июля мать Сенцова попросила президента России Владимира Путина помиловать сына.

В августе 2015 года Сенцов был осужден на 20 лет строгого режима по обвинению в нескольких поджогах, подготовке теракта в Крыму и взрывов в Симферополе. Свою вину он не признает.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Состояние Сенцова ухудшается, но он отказывается от госпитализации — адвокат
Сенцов отказался от исповеди
Сестра сидящего в тюрьме Олега Сенцова рассказала о его состоянии
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

«Так рождаются разговоры о похотливых старичках»

Почему секс и романтика продлевают жизнь россиян
15:53Сегодня

Россияне два года рыли тоннель к нефтепроводу и попались в трех метрах от цели

19:34 6 августа

Стали известны подробности издевательств над заключенными в Петербурге

15:13Сегодня

Путин дал добро на создание особой экономической зоны в Воронежской области

Россия00:02 2 августа

«Мы семь лет прожили в федеральном розыске»

Они приняли ислам и стали изгоями. Русские мусульмане — о жизни в России
14:48Сегодня

Россиянка утопила новорожденного сына из-за бедности

13:00Сегодня

Саакашвили уличили в попытке оправдаться за провал в Южной Осетии

13:27Сегодня

Журналистка пойдет под суд за историческую фотографию со свастикой

Россия00:0928 июля

«Шлепнуть по попе было в порядке вещей»

Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы. Но закон их не защитит
19:08 3 августа

В трех регионах России введен временный запрет на аборты

11:31Сегодня

Уволенный глава ЦИК ЛНР донес в Кремль о зачистке

12:08Сегодня

Россияне сравнили ФСИН с ГУЛАГом

Россия
«Так рождаются разговоры о похотливых старичках»
Почему секс и романтика продлевают жизнь россиян
«Мы семь лет прожили в федеральном розыске»
Они приняли ислам и стали изгоями. Русские мусульмане — о жизни в России
«Нас вынуждают врать и скрывать»
Россияне умирают из-за врачей. Но родственники ничего не могут доказать
Россияне два года рыли тоннель к нефтепроводу и попались в трех метрах от цели
Путин дал добро на создание особой экономической зоны в Воронежской области
Россиянка утопила новорожденного сына из-за бедности
Саакашвили уличили в попытке оправдаться за провал в Южной Осетии
Все материалы
Мир
Султан разбушевался
Турки крадут своих врагов даже на Украине. Их ждут тюрьма и пытки
Ким Чен Ын посмотрел на рыбу
«Моссад» заподозрили в убийстве важного сирийского ученого
Трамп пригрозил любителям Ирана жестким ответом
Европа испугалась грязных денег из России
Борис Джонсон оказался втянут в новый скандал с мусульманами
Российские корабли зашли в Ла-Манш
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоПоперек Батьки
Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
Порошенко позвонил журналистке и посетовал на отсутствие отпуска в Испании
Так не договаривались
Новая власть Армении взялась за старых друзей России. В Москве недовольны
В Киеве задумались о прекращении автобусного сообщения с Россией
Порошенко напугал Европу и США вмешательством России в выборы
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Акция за легализацию марихуаны в Тбилиси«По закону нас всех должны были закрыть»
Лидер грузинской «Шишки» о марихуане, политике и российской оккупации
Все материалы
Экономика
Час расплаты
Власти хотят денег от миллионов россиян. Получат ли?
Украина оставила «Газпром» без денег
Названа причина сложных отношений России и Китая
Давай на спор
Россия и Украина воюют в суде. Киев проигрывает, Америка на стороне Москвы
Маск, уезжай
Эта фантастика уже стала реальностью. Машины летают, и им не нужен бензин
Россия обвинила Казахстан в поставках поддельной продукции
Россиянам разрешат получать посылки без паспорта
Все материалы
Силовые структуры
Рабы божьи
Рамзан КадыровУбийцу полковника Буданова похоронили в Чечне
Чеченцы считают его героем. С ним простился лично Рамзан Кадыров
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Следователь сговорилась с адвокатом выманить у обвиняемого 10 миллионов рублей
Авторитет Сурик в одночасье стал должником главного вора России
Замкомандира взвода ДПС задержали за похищение человека
Новые следователи возьмутся за врача Мисюрину
Все материалы
Наука и техника
Карл Грёнхаген. «От свободы к пыткам»«Несчастных топили живыми и жгли в топке»
Россия захлебнулась кровью и едва не исчезла. Кто устроил красный террор?
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Без рук
Российская колонка умнее Apple. И это только начало
В США рассказали о секретном оружии «Арматы»
Создан действенный препарат против старения
Названа неожиданная опасность популярных добавок
Все материалы
Спорт
«Емельяненко такой же подонок, как и я»
Этот американец болтлив и очень опасен. Уже скоро он сразится с Федором
Нурмагомедов поиздевался над американскими бомжами
Лука МодричДитя войны
Мальчик из семьи беженцев вырос в мировую звезду. За него просят почти миллиард
Моуринью раскритиковал чемпиона мира и подтолкнул его к уходу из МЮ
Бою Нурмагомедова с Макгрегором предрекли срыв
Фанаты «Спартака» выступили с угрозами из-за трансфера футболиста-наркомана
Смолова будут судить
Все материалы
Культура
«Попросили раздвинуть ноги, пока камера смотрела в юбку»
Что вытворяют с актрисами на кастингах в Голливуде
«Я хочу тебя оплодотворить»
Фредерик Бегбедер заменил пенсию репродуктивным периодом
«Все выливается в грязное безумие»
Что творится на секретных вечеринках и нелегальных рейвах под палящим солнцем
Умер художник-постановщик «Каникул в Простоквашино»
Раскрыта причина драки приезжих из Белоруссии со звездой «Такси»
Звезду «Такси» Сами Насери избили в Москве
Избившими звезду «Такси» оказались приезжие из Белоруссии
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ты должна готовить и быть проституткой в постели»
В России появилось шоу, переплюнувшее «Дом-2». Хорошо, что оно закончилось
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
Одни актеры, другие — педофилы
YouTube тратит миллионы на борьбу с теориями заговора. И все зря
Mail.ru потребовала амнистировать осужденных за лайки и репосты
Заводы по производству iPhone оказались заражены
Роскомнадзор превысил полномочия при блокировке Telegram
Мужчина выдумал издевательскую игру с официанткой и разгневал пользователей сети
Все материалы
Ценности
Бородатые дети
Почему хипстеров ненавидят даже сегодня
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Красный царь
Элитные машины, особняки и тайные богатства Ленина
Японцы предложили свадебные платья для ролевых игр
К созданию кроссовок привлекли художника и скейтбордиста
Мать Тимати одела родину русского рэпа
Принц Джордж обошел отца в списке самых стильных британцев
Все материалы
Путешествия
Тропой вампира
Почему россияне должны съездить на родину Дракулы
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
У черта на рогах
Самые труднодоступные и прекрасные места Земли
Турист арендовал Lamborghini и получил 33 штрафа за три часа
Туристка с трудом забралась на Монблан и наткнулась там на выпивающих россиян
Акула убила туриста в Египте
Минтранс предложил наказывать авиакомпании за «лишних» пассажиров
Все материалы
Из жизни
«Все лекарства я выбросила»
Рассказ россиянки о жизни в Амстердаме
Убил и забыл
Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит
Сыграли по-крупному
Они украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
Кореянка закрылась в гробу на удачу и задохнулась
Лиса атаковала пенсионерку и сломала ей палец
Королева красоты отказалась от короны ради татуировки с акулой
Бегунья встретила разъяренных коров и попыталась применить «дикое карате»
Все материалы
Погоня за «Вестой»: 25 самых продаваемых машин России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей на российском рынке в июле 2018 года
Карманный кроссовер
Чем будет бить конкурентов из Hyundai и Renault обновленный Ford EcoSport
Воинственный. Ворчливый. Vantage.
Ускользающе короткое знакомство с первым настоящим спорткаром Aston Martin
Коррозия металла
Самое интересное на фестивале кастомайзинга в Москве
Появились фотографии обновленного Toyota Land Cruiser 200
В России появился самый дорогой и роскошный Skoda Kodiaq
Новый Mercedes-Benz GLE научили «прыжками» выбираться из песка
Все материалы
По этажам
Цены на двухуровневые квартиры в Москве упали. В чем подвох?
Свободные радикалы
В России взлетят цены на ЖКХ. Кто виноват?
Золотые метры
Как выглядят самые дорогие дома и квартиры Крыма
У Петросяна и Степаненко нашли шесть элитных квартир
Названы города Крыма с дешевыми квартирами
У москвички украли дверь за миллион рублей
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Все материалы