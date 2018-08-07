Состояние голодающего почти два месяца Сенцова резко ухудшилось

Украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает почти два месяца в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги, находится в плохом состоянии. Об этом телеканалу «Громадское» сообщил адвокат Дмитрий Динзе, посетивший подзащитного.

По данным Динзе, у Сенцова сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также пониженный пульс: около 40 ударов в минуту. Заключенному дважды предлагали поехать в больницу из-за проблем с сердцем, однако он отказался, поскольку, по словам адвоката, режиссер считает, что «заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится, и вероятнее всего, может только навредить ему».

Динзе добавил, что Сенцов может не выдержать этапирования в лечебное учреждение, однако прекращать голодовку не собирается. Заключенный также отказался от исповеди.

14 мая режиссер объявил голодовку, условием прекращения которой назвал освобождение украинских политзаключенных из российских тюрем. Заключенному ставят капельницы. Его протест продолжается 86 дней. Он похудел на 15 килограммов. В середине июля мать Сенцова попросила президента России Владимира Путина помиловать сына.

В августе 2015 года Сенцов был осужден на 20 лет строгого режима по обвинению в нескольких поджогах, подготовке теракта в Крыму и взрывов в Симферополе. Свою вину он не признает.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru