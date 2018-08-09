Появились первые фото Сенцова после трех месяцев голодовки

Украинский омбудсмен по правам человека Людмила Денисова опубликовала в Facebook фотографии режиссера Олега Сенцова, который 88 дней держит голодовку в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги.

Снимки датированы 9 августа 2018 года. На них Сенцов стоит между двумя кроватями с мешковатой тюремной форме, которая скрывает фигуру. По сравнению со старыми фотографиями его лицо выглядит осунувшимся и худым.

Олег Сенцов в 2012 году Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Денисова отметила, что фото она получила от российской коллеги Татьяны Москальковой. «По информации, которую ей передали, Олег активный, ходит, смотрит телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, удивляются, как он держится, состояние его удовлетворительное», — написала она в своем посте.

7 августа его адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что у режиссера начались проблемы с сердцем, пониженный пульс и анемия из-за низкого уровня гемоглобина в крови. Заключенный отказывается от госпитализации и исповеди и намерен продолжать голодать.

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За два месяца протеста осужденный похудел на 15 килограммов. Тогда при росте 190 сантиметров его вес был 75 килограммов. Сколько он весит сейчас, неизвестно. Ему ставят поддерживающие капельницы с белками и витаминами.

Российская сторона постоянно заявляет о его удовлетворительном состоянии. 21 июня Москалькова назвала его акцию «лечебным голоданием» и сказала, что он даже поправился на несколько килограммов.

13 июля сообщалось, что его мать Людмила Сенцова написала письмо президенту России с просьбой помиловать сына. В Кремле сообщили, что письмо получили, но решения по нему пока нет.

В августе 2015 года Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам строгого режима по обвинению в организации нескольких поджогов и терактов в Крыму и Симферополе. Свою вину он не признал и в середине мая объявил голодовку с требованием освободить из российских колоний украинских политических заключенных, к которым он себя относит, несмотря на российское гражданство — Сенцов проживал в Крыму и после присоединения полуострова к России автоматически стал российским гражданином.

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