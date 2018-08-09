Письмо от матери Сенцова дошло до Кремля

Письмо матери осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, в котором она просит о помиловании сына, поступило в администрацию главы государства. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 9 августа, передает РИА Новости.

«Я знаю, что это письмо поступало в соответствующее подразделение администрации президента. Но пока я не готов сказать вам о какой-либо реакции», — сказал Песков.

Он напомнил, что в процедуре помилования законодательством предусмотрен определенный набор действий.

13 июля стало известно, что Людмила Сенцова написала письмо российскому президенту с просьбой помиловать ее сына. В тот же день Песков заверил, что обращение будет обязательно рассмотрено.

В июне 12 деятелей культуры попросили главу государства помиловать режиссера. В Кремле, в свою очередь, указали, что осужденный сам должен инициировать решение соответствующего вопроса.

Сенцов был приговорен российским судом к 20 лет лишения свободы за организацию терактов в Крыму. В середине мая он объявил голодовку.

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