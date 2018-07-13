Кремль отреагировал на письмо Сенцовой к Путину

Кремль рассмотрит обращение Людмилы Сенцовой, матери режиссера Олега Сенцова, о его помиловании, когда оно поступит в администрацию президента. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в пятницу, 13 июля.

«Безусловно, оно будет рассмотрено, оно не останется без внимания. Но насколько это может быть поводом для конкретных действий в плане инициирования процедуры помилования, я сейчас вам сказать не могу», — заявил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что конкретных сроков назвать не может, так как информация в СМИ не является официальным обращением.

В ответ на вопрос, можно ли помиловать человека по ходатайству его родственников, Песков заметил, что это не входит в его компетенцию. «Этот вопрос лежит в юридической плоскости», — добавил он.

Ранее в пятницу сайт «Громадське ТВ» сообщил, что Людмила Сенцова написала письмо российскому лидеру с просьбой помиловать ее сына. По данным источника, ходатайство якобы было передано руководству страны 26 июня.

19 июня 12 деятелей культуры попросили президента Владимира Путина помиловать украинского режиссера. В Кремле, в свою очередь, указали, что осужденный сам должен инициировать решение соответствующего вопроса.

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