Песков рассказал о реакции Путина на прошение Собчак о помиловании 16 человек

Президент России Владимир Путин поручил администрации проработать прошение Ксении Собчак о помиловании 16 человек. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 21 марта, передает РИА Новости.
«Действительно, такой список был Собчак передан президенту, президент его принял и поручил своей администрации проработать этот список», — сказал Песков.
Папку с документами Собчак передала во время встречи в Кремле всех кандидатов на должность президента России с Владимиром Путиным 19 марта. В списке указаны 16 человек: Дмитрий Борисов, Станислав Зимовец, Александр Кольченко, Владимир Лапыгин, Сергей Мохнаткин, Олег Навальный, Александр Соколов, Олег Сенцов и другие. По мнению Собчак, все они являются политзаключенными.
Ранее в ходе встречи Владимир Путин обратился к участникам прошедших выборов с призывом оставить в стороне эмоции и объединить усилия в интересах страны.
18 марта в России прошли выборы главы государства. Явка составила 67,47 процента. По результатам обработки 99,83 процента бюллетеней Владимир Путин набрал 76,6 процента голосов, Ксения Собчак заняла четвертое место (1,67 процента).