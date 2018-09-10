Сенцов рассказал о своем состоянии после четырех месяцев голодовки

Украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо из ямальской колонии своей сестре Наталье Каплан и рассказал о своем состоянии после четырехмесячной голодовки. Выдержки из послания она опубликовала в понедельник, 10 сентября, на своей странице в Facebook.
По словам Сенцова, он не верит в благополучный исход его положения.
«Состояние у меня примерно такое же: стабильно-хреновое, ко всем старым спецэффектам теперь еще добавилась гипоксия — это нехватка кислорода в органах, в основном сердце и мозге. Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют. Кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма», — цитирует его Каплан. Режиссер добавил, что «стал продвинутым в медицине» и постарается держаться.
Кроме того, Сенцов, следует из письма, написал завещание на свои творческие труды.
14 мая он объявил голодовку и намеревался прекратить ее только в случае освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем. Спустя месяц уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова заявила, что режиссер находится на «лечебном голодании» и даже несколько прибавил в весе, однако адвокат заключенного Дмитрий Динзе опроверг эту информацию: по его данным, режиссер похудел на 13 килограммов.
В августе 2015 года Олег Сенцов был осужден на 20 лет строгого режима по обвинению в нескольких поджогах, подготовке теракта в Крыму и взрывов в Симферополе. Свою вину он не признает.