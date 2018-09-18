Сенцова выдвинули на Нобелевскую премию

Верховная Рада Украины выдвинула режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм, на Нобелевскую премию мира. Об этом во вторник, 18 сентября, сообщает «Интерфакс».

За соответствующее постановление проголосовали 245 депутатов Рады из 450. Теперь председатель парламента Андрей Парубий должен направить парламентское обращение Норвежскому нобелевскому комитету.

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«Исходя из того, что Олег Сенцов в течение всего периода незаконного содержания под стражей (четыре года), рискуя собственной жизнью, демонстрирует пример мужественного, ненасильственного сопротивления в борьбе за базовые права и свободы человека, Верховная Рада выдвигает кандидатуру Олега Сенцова на присуждение Нобелевской премии мира», — отмечается в обращении Рады.

В 2015 году Сенцов был осужден на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в нескольких поджогах, подготовке теракта в Крыму и взрывов в Симферополе. Свою вину он не признает. 14 мая 2018 года режиссер объявил голодовку, он намеревается прекратить ее только в случае освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем. 10 сентября Сенцов охарактеризовал свое состояние как «стабильно-хреновое».

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