Обмен Сенцова на российских заключенных посчитали невозможным

Обмен украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в колонии «Белый медведь» (Ямало-Ненецкий автономный округ), на российских заключенных, содержащихся на Украине, невозможен, заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

По ее словам, это связано с тем, что у Сенцова «получились по факту два гражданства».

«Согласно украинской Конституции, их граждане выдаче не подлежат на территорию России — так же, как и у нас граждане не подлежат выдаче на другую территорию. Поэтому здесь нужно искать какую-то новую правовую форму», — предположила Москалькова.

По ее мнению, такой формой могло бы стать двустороннее соглашение между Россией и Украиной о статусе лиц с двумя гражданствами.

Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам заключения по обвинению в терроризме, голодает уже 100 дней: он объявил бессрочную голодовку 14 мая. Его единственным условием прекращения голодовки является освобождение 64 украинских политзаключенных в России. В июле мать Сенцова попросила президента России Владимира Путина о помиловании сына. В Кремле ответили, что прошение должен подать сам заключенный. Режиссер сообщил, что не собирается прекращать голодовку.

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