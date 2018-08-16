11 осужденных на Украине россиян попросили Путина обменять их

11 осужденных на Украине россиян написали письма президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять их на украинских заключенных. Об этом в своем Facebook написала уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова.

По ее словам, соответствующие заявления написали Вячеслав Высоцкий, Валерий Иванов, Александр Валехидис, Владислав Гречин, Виктор Агеев, Олег Доронин, Денис Сидоров, Евгений Шаталов, Алексей Седиков, а также находящиеся в СИЗО Александр Саттаров и Фарух Камалов.

Омбудсмен заверила, что эти письма отправятся в МИД Украины, и дипломатической почтой будут доставлены в Администрацию президента России.

В августе 2015 года российский суд признал режиссера Олега Сенцова виновным в организации нескольких поджогов и терактов в Крыму и Симферополе и приговорил к 20 годам строгого режима. Свою вину осужденный не признал. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить из российских колоний всех украинских политических заключенных, к которым он относит и себя, несмотря на российское гражданство. 15 августа Сенцов отказался писать прошение о помиловании.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!