Сенцов отказался просить о помиловании

Украинский режиссер Олег Сенцов, который четвертый месяц держит голодовку в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги, не будет писать прошений о помиловании. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Павел Чиков, руководитель международной правозащитной организации «Агора», юристы которой защищают украинского режиссера в российских и международных судах.

«Режим не может не прогибать и не ломать. Но не будет Олег писать никаких прошений, это же очевидно», — написал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 августа заявил о безосновательности обвинений в адрес властей России по вопросу о помиловании Сенцова, напомнив, что согласно действующему законодательству отказать в помиловании, если об этом не было просьбы осужденного, невозможно.

В начале июля сообщалось, что после двух месяцев голодовки осужденный похудел на 15 килограммов, при росте 190 сантиметров его вес составлял 75 килограммов. У него зафиксировали анемию и пониженный пульс: около 40 ударов в минуту. Заключенному дважды предлагали поехать в больницу из-за проблем с сердцем, однако он отказался. 9 августа были опубликованы актуальные фотографии Сенцова: из-за мешковатой одежды не видно силуэта, но лицо было изможденным.

В августе 2015 года Сенцова признали виновным в организации нескольких поджогов и терактов в Крыму и Симферополе и приговорили к 20 годам строгого режима. Свою вину он не признал. 14 мая заключенный объявил бессрочную голодовку с требованием освободить из российских колоний украинских политических заключенных, к которым он себя относит, несмотря на российское гражданство — Сенцов проживал в Крыму и после присоединения полуострова к России автоматически стал российским гражданином.

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