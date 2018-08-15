Песков прокомментировал слухи об отказе Кремля помиловать Сенцова

Некорректно говорить об отказе Кремля в помиловании осужденному в России режиссеру Олегу Сенцову, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 15 августа.

«Вы знаете, что есть действующее законодательство, и вы знаете, что здесь употреблять фразу "отказать в помиловании", наверное, некорректно с юридической точки зрения, потому что не было просьбы о помиловании», — прокомментировал Песков сообщение о якобы отказе Кремля в помиловании.

9 августа официальный представитель Кремля проинформировал, что письмо матери украинского режиссера, в котором она просит о помиловании сына, поступило в администрацию главы государства.

Ранее Песков, комментируя обращение 12 деятелей культуры с просьбой о помиловании Сенцова, заявил, что осужденный сам должен инициировать решение этого вопроса.

Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам заключения по обвинению в организации терактов в Крыму. Свою вину он не признает, в середине мая объявил голодовку.

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