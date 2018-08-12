ФСИН раскрыла сумму потраченных на голодающего Сенцова денег

С момента, когда отбывающий наказание в российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов объявил голодовку, на его лекарственное обеспечение было потрачено более 95 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

«На медицинское обеспечение Олега Сенцова тратится 1100 рублей в сутки. Лекарственные препараты для поддержания основных функций и систем организма имеются в медицинской части учреждения в достаточном количестве и ассортименте», — говорится в сообщении.

Заключенному назначена поддерживающая терапия, его регулярно осматривают врачи. «От Сенцова О.Г. получено письменное согласие на прием питательной лечебной смеси, на ежедневный прием препаратов, улучшающих питание сердечно-сосудистой и нервной систем, которые он принимает регулярно до настоящего времени», — добавили в ведомстве. Во ФСИН настаивают: дефицита массы тела и ухудшения состояния здоровья не наблюдается, а показаний для экстренной госпитализации нет.

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В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта.

Свою вину Сенцов отрицает, в середине мая этого года он объявил бессрочную голодовку. В начале августа адвокат Дмитрий Динзе, посетивший подзащитного, рассказал, что состояние заключенного резко ухудшилось. По его словам, у Сенцова сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также пониженный пульс: около 40 ударов в минуту. Однако заключенный отказался ехать в больницу.

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