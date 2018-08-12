ФСИН опровергла информацию о якобы покинувшем Салехард Сенцове

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опровергла появившуюся ранее информацию о том, что украинский режиссер Олег Сенцов покинул колонию. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«Информация о том, что осужденный Сенцов О. Г. якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

В ночь на воскресенье, 11 августа, журналист Виктория Ивлева написала в своем Facebook, что самолет с украинским режиссером Олегом Сенцовым вылетел из Салехарда. Позднее она заявила, что у нее «больше нет никакой информации о самолете и об Олеге», и она начинает «подозревать, что над нами, возможно, нехило посмеялись».

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта. Свою вину Сенцов отрицает, в середине мая этого года он объявил бессрочную голодовку.

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