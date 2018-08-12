Рассказавшая об освобождении Сенцова журналист усомнилась в своих источниках

Журналист Виктория Ивлева, ранее заявившая о вылете самолета с украинским режиссером Олегом Сенцовым из Салехарда, усомнилась в правдивости своих источников. Об этом она написала в своем Facebook.

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«У меня нет больше никакой информации о самолете и об Олеге, и я, если честно, начинаю подозревать, что над нами, возможно, нехило посмеялись, увы. Пожалуйста, будьте спокойны. Утром все равно что-то выяснится», — добавила она к предыдущей записи.

По данным портала Flightradar24, в указанное Ивлевой время самолеты из Салехарда не вылетали. Помимо этого, Киев прекратил авиасообщение с Москвой более двух лет назад.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта. Свою вину Сенцов отрицает, в середине мая этого года он объявил бессрочную голодовку.

В июне 12 деятелей культуры попросили главу государства помиловать режиссера. В Кремле, в свою очередь, указали, что осужденный сам должен инициировать решение соответствующего вопроса.

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