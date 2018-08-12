Журналист рассказала о вылете самолета с Сенцовым из Салехарда в Киев

Журналист и фотограф Виктория Ивлева заявила о вылете самолета с украинским режиссером Олегом Сенцовым из Салехарда. Об этом она написала в своем Facebook.

«Олег, кажется, спасен! В 23.00 самолет с ним вылетел из Салехарда. Надеюсь, следующая остановка — Киев. Все!», — сообщила она. При этом, по данным портала Flightradar24, в указанное время из Салехарда рейсы не отправлялись.

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Авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено в октябре 2015 года. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что авиасообщение между странами будет восстановлено только после «возвращения» под контроль Киева Краснодарского края России.

13 июля сообщалось, что его мать Людмила Сенцова написала письмо президенту России с просьбой помиловать сына. В Кремле сообщили, что письмо получили, но решения по нему пока нет.

В августе 2015 года Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам строгого режима по обвинению в организации нескольких поджогов и терактов в Крыму и Симферополе. Свою вину он не признал и в середине мая объявил голодовку с требованием освободить из российских колоний украинских политических заключенных, к которым он себя относит, несмотря на российское гражданство — Сенцов проживал в Крыму и после присоединения полуострова к России автоматически стал российским гражданином.

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