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Девять участников голодовки шахтеров в Забайкалье госпитализированы

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Врачи госпитализировали девять участников голодовки на Дарасунском руднике в Забайкалье. Их доставили в районную больницу, сообщает ТАСС.

По словам горного мастера буровзрывных работ Андрея Михеичева, в акции продолжают участвовать 83 человека.

Ранее 25 июля сообщалось, что шахтеры объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты. По словам руководителя предприятия Евгения Рогалева, работники рудника планируют голодать до полного погашения долгов, сумма которых составляет 38 миллионов рублей.

Это не первая акция протеста шахтеров Дарасунского рудника. В мае прошлого года из-за долгов по зарплатам горняки отказывались подниматься из шахты на поверхность. Тогда губернатор Забайкалья Наталья Жданова и администрация предприятия пообещали погасить задолженность перед 554 сотрудниками.

В сентябре больше 50 бывших работников рудника, которых сократили в конце лета, объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты. По данным местных СМИ, тогда на улице без денег оказались 500 человек.

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