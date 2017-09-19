Число голодающих в Забайкалье шахтеров увеличилось до 50

Число шахтеров, объявивших о голодовке из-за задержек выплат в поселении Вершино-Дарасунское (Забайкальский край), увеличилось до 50 человек. Об этом сообщает «Забмедиа» во вторник, 19 сентября. Одну из протестующих госпитализировали из актового зала поселковой администрации с повышенным давлением, рассказала участница акции Инна Бабенко.

Протест уволенных сотрудников золотодобывающей шахты начался в понедельник, 18 сентября. Они заявили, что при сокращении в июле и августе не получили выплат зарплат и компенсаций. «500 человек оказались на улице вообще без средств», — цитировал местный портал Бабенко.

В прокуратуре Забайкальского края заявили, что компания-собственник рудника не рассчиталась с 454 сотрудниками, уволенными с 24 июля по 4 августа. Точную сумму задолженности перед горняками в надзорном ведомстве не назвали.

В «Управляющей компании ЮГК» (входит в группу компаний «Южуралзолото») заявили РИА Новости, что они не причастны к конфликтной ситуации: якобы теперь у рудника новый владелец. В мае предприятие было закрыто, а в августе продано компании «Урюмкан». Президент «Южуралзолота» Константин Струков заявил Forbes, что продажа была «вынужденной»: причиной стала нелегальная добыча драгоценного металла. Однако на 19 сентября сделка еще не завершена.

В пресс-службе главы региона сообщили, что собственник все же перечислил часть средств для погашения долгов. «Поступил первый транш в размере 11,8 миллиона рублей из обещанных собственником 38 миллионов рублей. В ближайшее время планируют начать первые выплаты задолженности работникам», — цитирует портал первого-вице премьера правительства Забайкальского края Александра Кулакова.

В мае сотрудники золотодобывающей шахты Вершино-Дарасунского рудника уже проводили акцию протеста из-за долгов по зарплатам. Тогда около 80 горняков отказались подниматься из шахты на поверхность. Забастовку прекратили после вмешательства губернатора Забайкалья Натальи Ждановой и обещания администрации предприятия погасить задолженность перед 554 сотрудниками.