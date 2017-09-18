Около 30 уволенных горняков начали голодовку в Забайкальском крае

Почти тридцать уволенных шахтеров закрытого рудника в поселении Вершино-Дарасунское (Забайкальский край) объявили голодовку из-за задержки выплат при сокращении. Об этом сообщил портал «Забмедиа» в понедельник, 18 сентября.

Участница протеста Инна Бабенко рассказала изданию, что выплаты не получили около 500 горняков, которых сократили в июле и августе. «Собственник рудника пообещал, что компенсации включат в зарплату, но этого не произошло. 500 человек оказались на улице вообще без средств», — отметила женщина.

Шахтеры проводят акцию возле администрации города и требуют полностью погасить задолженность.

По словам Бабенко, 17 уволенных сотрудников писали коллективное заявление в прокуратуру, обращались в трудовую инспекцию и к полпреду президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло, но ответа не получили.

В региональном управлении Следственного комитета начали проверку по факту невыплаты заработной платы более 20 работникам. Сыщики изъяли необходимую документацию.

В пресс-службе губернатора края привели РИА Новости слова главы Забайкалья Натальи Ждановой о том, что «люди вынуждены были пойти на эту крайнюю меру, поскольку выплаты по исполнительным листам не производятся уже в течение нескольких месяцев». В сообщении ситуация с задержкой зарплаты называется произволом со стороны руководства рудника, а голодовка — актом отчаяния.

Жданова отметила, что рабочая группа по решению проблем с выплатами была создана еще в мае, когда почти 80 человек на шахте «Юго-Западная» Дарасунского рудника отказались подниматься на поверхность в знак протеста (тогда зарплату за апрель не получили 873 горняка). После этой акции в руководстве рудника ООО «Управляющая компания ЮГК» (группы компаний «Южуралзолото») объявили о закрытии шахты.

В августе 2016-го в Ростовской области голодовку объявляли шахтеры группы компаний «Кингкоул». Причиной были долги по зарплате в 300 миллионов рублей. По версии следствия, гендиректор «Кингкоул» Владимир Пожидаев не выплатил зарплату 156 работникам за март-декабрь 2015 года, а также незаконно сбывал уголь, нанеся ущерб поставщикам на сумму свыше одного миллиарда рублей.