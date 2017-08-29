Жители Ульяновской области устроили голодовку в администрации региона

Жители Ульяновской области, протестующие против строительства в регионе китайского завода, устроили голодовку на входе в местную администрацию. Об этом рассказал радиостанции «Говорит Москва» депутат Госдумы Алексей Куринный, участвующий в акции.

«Была попытка силовым путем людей вытолкать со стороны охраны, но люди остались. Скорую вызывали двум женщинам, помощь оказывали, но вроде пока никого, ничего не сломали», — заявил парламентарий.

По его словам, представители областной администрации «нервничают, пытались устроить потасовку, драку», правоохранительные органы в ситуацию пока не вмешиваются. Куринный добавил, что губернатора региона Сергея Морозова на рабочем месте не оказалось, а протестующих он пока игнорирует.

Как рассказал парламентарий, недовольство жителей вызвано попыткой строительства китайского цементного завода «Аньхуй Конч» в курортной зоне Тереньгульского района. До приезда к зданию администрации они неделю голодали на месте, где должно появиться предприятие.

«Сегодня уже почти 4 тысячи подписей собрано против, и это в 10 тысячном поселении, несмотря на давление и принуждение со стороны районной администрации и чиновников разного уровня», — заявил депутат.

Как отмечается, в июле активисты передали коллективное письмо против строительства завода в администрацию президента России.