«Коммунисты России» решили прекратить бессрочную голодовку

Члены партии «Коммунисты России» прекращают голодовку, начатую две недели назад из-за снятия их кандидатов с выборов в Заксобрание Северной Осетии. Об этом сообщается на сайте движения во вторник, 29 августа.

«Верховный суд РФ окончательно снял нашу партию с выборов парламента Северной Осетии», — объяснил это решение лидер партии Максим Сурайкин.

По его словам, в голодовке участвовали более 40 коммунистов. «Здоровье многих голодающих серьезно подорвано, часть из них была в процессе голодовки госпитализирована, большая часть нуждается теперь в длительном лечении и наблюдении врачей», — уточнил он.

Политбюро предписало всем членам партии прекратить голодовку и включаться в избирательную кампанию, отмечается на сайте организации. По данным РИА Новости, «Коммунисты России» также решили отозвать свой иск о снятии партсписка КПРФ с выборов в этом регионе.

11 августа руководство компартии объявило о намерении начать с середины месяца бессрочную голодовку в своем московском офисе из-за того, что Ставропольский краевой суд признал недействительными подписи под заявлениями о согласии баллотироваться 42 зарегистрированных ранее кандидатов, включая Сурайкина.

Через несколько дней после начала акции прибывшая по вызову бригада скорой помощи госпитализировала члена Политбюро ЦК партии Александра Подзорова в связи с подозрением на рецидив панкреатита. Сурайкин тогда пообещал, что будет «голодать до смерти».

