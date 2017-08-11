«Коммунисты России» пригрозили голодовкой

Руководство партии «Коммунисты России» планирует с 14 августа начать бессрочную голодовку из-за снятия их кандидатов с выборов в Заксобрание Северной Осетии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации в пятницу, 11 августа.

Ставропольский краевой суд признал недействительными подписи под заявлениями о согласии баллотироваться 42 зарегистрированных ранее кандидатов, включая лидера партии Максима Сурайкина, пишет ТАСС.

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«Члены Политбюро ЦК компартии Коммунисты России считают решение Ставропольского суда политически мотивированным и имеющим все признаки коррупционной составляющей», — говорится в сообщении.

Коммунисты намерены вести голодовку в московском офисе и продолжать ее до тех пор, пока Верховный суд «не примет объективное решение» по делу об участии «Коммунистов России» в выборах в североосетинский парламент. Руководство компартии также направило в 77 региональных отделения призыв присоединиться к этой акции.

29 июня бывший губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, уведомил руководство СИЗО «Лефортово», что начинает голодовку.