Коммунисты попросили правительство сменить «господ» на «товарищей»

«Коммунисты России» призвали заменить в официальном документообороте обращение «господин» на «товарищ». Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 22 июня.

«Мы направили официальное письмо в правительство РФ на имя его председателя Дмитрия Медведева с соответствующими предложениями», — рассказал лидер партии Максим Сурайкин. Некий документ, по замыслу коммунистов, должен предписывать всем госорганизациям и юрлицам обращаться к гражданам на советский манер.

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Партийцы мотивирует инициативу тем, что употребление слова «господин» «разжигает социальную рознь и унижает многих граждан, выросших в СССР». «В самолетах и в аэропортах, в гостиницах, в деловых письмах самых различных организаций в адрес граждан постоянно употребляется это высокомерное слово», — посетовал лидер «Коммунистов России».

22 февраля председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что к президенту России нужно обращаться не иначе как «Ваше Величество». Генералам лидер либерал-демократов предложил дать титул «Ваше Превосходительство».

Обращение «товарищ» было в ходу во времена СССР. По данным портала gramota.ru, его использование до революции 1917 года указывало на членство человека в революционной политической партии.