«Коммунисты России» пообещали звать «жлобов» из правительства пораженцами

Российское правительство не поддержало инициативу «Коммунистов России» о замене обращения «господин» на «товарищ» в документообороте. Об этом сообщается на сайте партии в понедельник, 24 июля.

В ответе кабмина, который приводится в сообщении, отмечается, что слово «господин» исторически является уважительной формой обращения и «не унижает того, кто его использует».

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«Коммунисты России» в свою очередь пригрозили, что «одним из первых решений новой власти Советов будет упразднение сословности в обращениях». «Товарищами назовем всех, кто трудится», — говорится в заявлении партии. А членов кабмина, которые «по-жлобски отстаивали термин "господа"», коммунисты пообещали называть пораженцами.

22 июня «Коммунисты России» направили официальное письмо на имя председателя правительства Дмитрия Медведева с предложением обязать все госорганизации и юрлица обращаться к гражданам на советский манер. По мнению лидера партии Максима Сурайкина, употребление слова «господин» разжигает социальную рознь.

В феврале председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что к президенту России нужно обращаться не иначе как «Ваше Величество». Генералам он предложил дать титул «Ваше Превосходительство».

Обращение «товарищ» было в ходу во времена СССР. До революции 1917 года его использование указывало на членство человека в революционных политических партиях.