«Коммунистам России» потребовалась помощь медиков на четвертый день голодовки

Медики госпитализировали одного из участников голодовки, объявленной в знак протеста после отказа в регистрации списка партии «Коммунисты России» на выборах в Законодательное собрание Северной Осетии. Об этом в четверг, 17 августа, сообщили в пресс-служба политического движения, передает «Интерфакс».

Самочувствие у руководителей партии, принимающих участие в акции, ухудшилось на четвертый день: обострились хронические заболевания, фиксировалось повышение давления, головокружение, рвота и слабость, рассказал собеседник агентства.

Прибывшая по вызову бригада скорой помощи приняла решение госпитализировать члена Политбюро ЦК партии Александра Подзорова в связи с подозрением на рецидив панкреатита. Остальные коммунисты от медицинской помощи отказались

«Я буду голодать до смерти!» — заявил лидер партии Максим Сурайкин.

14 августа более двадцати членов партии «Коммунисты России» начали бессрочную голодовку в своем московском офисе, после того, как Ставропольский краевой суд признал недействительными подписи 42 зарегистрированных ранее кандидатов, включая лидера партии Максима Сурайкина.

Участники планируют продолжать голодовку до тех пор, пока Верховный суд «не примет объективное решение» по делу об участии «Коммунистов России» в выборах в североосетинский парламент. Руководство компартии также направило в 77 региональных отделения призыв присоединиться к этой акции.