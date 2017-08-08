Похудевший Улюкаев поблагодарил российское правосудие за сброшенные килограммы

Бывший глава министерства экономического развития (МЭР) России Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в два миллиона долларов, поблагодарил российское правосудие за потерянные 14 килограммов, передает ТАСС во вторник, 8 августа.

«Я похудел на 14 килограммов, спасибо за это нашему правосудие», — сказал экс-чиновник журналистам, покидая Замоскворецкий суд Москвы, где состоялись предварительные слушания по его делу.

Улюкаев в беседе с журналистами назвал уголовное дело в отношении себя «провокацией».

Ранее во вторник суд продлил ему домашний арест до 27 января. 16 августа он рассмотрит дело в отношении бывшего главы МЭР по существу.

Алексей Улюкаев был задержан 15 ноября прошлого года. Следствие считает, что он незаконно потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку за выдачу положительного заключения по сделке о приобретении госпакета акций «Башнефти». В тот же день его отправили под домашний арест и уволили с занимаемой должности.

Расследование велось по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере»). В конце мая следствие было завершено. Улюкаев свою вину не признает.