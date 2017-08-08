Суд продлил домашний арест Улюкаеву до 27 января

Домашний арест бывшему главе Министерства экономического развития (МЭР) России Алексею Улюкаеву продлен до 27 января. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает ТАСС.

Соответствующее решение принял Замоскворецкий суд Москвы. Также назначена дата рассмотрения дела Улюкаева по существу — заседание состоится 16 августа в 9:30 мск. Суд будет проходить в открытом режиме.

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Ранее Улюкаев, которому грозит до 15 лет тюрьмы, перед заседанием сообщил журналистам, что по-прежнему не признает свою вину.

Это первый в современной истории России процесс в отношении чиновника такого уровня.

Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года. Следствие считает, что он незаконно потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку в два миллиона долларов за выдачу положительного заключения по сделке о приобретении госпакета акций «Башнефти». В тот же день его отправили под домашний арест и уволили с должности министра. Расследование велось по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере»). В конце мая появилась информация о его завершении.